Песков рассказал, какие сказки читает своим детям

По его мнению, произведения способны заложить в ребёнка основы, которые делают из него человека.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал журналистам в кулуарах Google-чтений "От мала до велика", какие сказки читает своим детям, а также отметил универсальность русских сказок.

— Сначала, конечно, наши, потому что наши сказки — это целый мир, — отметил Песков.

По его мнению, в русских произведениях есть всё: интрига, любовь, ужастики, элементы боевика и даже черты характера, которые нужно либо поощрять, либо порицать.

— Сказки закладывают в наших детишек те самые основы, которые потом уже делают из них человека, — продолжил Песков.

По мнению пресс-секретаря главы государства, сама акция достойна самой высокой оценки, так как она популяризирует отечественную литературу. Он добавил, что дети зачастую тяготеют в сторону чтения одного и того же произведения, однако в такой ситуации задачей родителей является познакомить своих ребят с новыми текстами.

— Такие проекты как раз помогают детям узнавать всю широкую палитру и наших сказок, и сказок других народов мира, — подчеркнул Песков.