Актёра и режиссёра Микеле Плачидо внесли в украинский чёрный список

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Актёра и режиссёра Микеле Плачидо внесли в украинский чёрный список

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Фото: © РИА "Новости"/Екатерина Чеснокова

В Минкульте страны убеждены, что итальянский деятель культуры представляет такую же угрозу национальной безопасности, как, к примеру, Леонид Ярмольник, рэпер Гуф или Алиса Фрейндлих.

Министерство культуры Украины пополнило список людей, которых считает опасными для страны, сообщается на официальном сайте ведомства. Теперь в нём числится звезда трилогии "Спрут" Микеле Плачидо.

Теперь на территории Незалежной запрещено показывать фильмы с участием итальянского актёра и режиссёра. Отмечается, что на этом настаивала Служба безопасности Украины.

Плачидо в чёрном списке оказался в компании ещё 144 деятелей культуры и бизнесменов. В основном это россияне, но есть и зарубежные коллеги: Жерар Депардьё и Стивен Сигал.

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