Lada заняла второе место в мире по динамике продаж автомобилей

В лидерах оказалась японская марка Mitsubishi, а в тройку сильнейших также попал китайский бренд Geely.

Российская Lada стала второй в рейтинге мировых автомобильных брендов по динамике продаж. Об этом пишет сервис focus2move.

Продажи отечественной марки за 10 месяцев текущего года выросли на 20,1%. Больший прирост показал только японский бренд Mitsubishi (22%). Строчкой ниже российской марки оказался китаец Geely, увеличивший продажи на 20%.

В топ-5 также попал ещё один представитель Поднебесной — BYD и испанский бренд Seat.