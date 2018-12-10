"Это бред". Ефремов прокомментировал слухи о скандале в одной из больниц Москвы

В СМИ сообщили, что актёр якобы устроил шумную сцену, выезжая с территории клиники, куда привёз мать.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов опроверг сообщения о конфликте на территории одной из столичных больниц, пишет РИА "Новости".

— Никаких инцидентов не было. И то, что нас не пускали, — это бред, — заявил актёр.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ефремов привёз в больницу свою мать — народную артистку РСФСР Аллу Покровскую, у которой были сильные боли в спине.

Отмечалось, что, покидая территорию клиники, актёр не мог сразу выехать с парковки, что якобы стало причиной конфликта.