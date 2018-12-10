Вагон в дыму. Короткое замыкание произошло в метро в Петербурге

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Вагон в дыму. Короткое замыкание произошло в метро в Петербурге

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Фото: © VK/Интересные новости Питера | Санкт Петербурга

На станции "Фрунзенская" Петербургского метрополитена случилось задымление. Отмечается, что причиной этому стало короткое замыкание.

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Об инциденте сразу же сообщили пользователи соцсетей. Один из очевидцев также сообщил, что в вагоне при этом не работала связь с машинистом.

— Было короткое замыкание в кабеле, что вызвало задымление. В настоящее время ситуация стабилизировалась,— рассказали порталу 78.ru в региональной пресс-службе МЧС.

Также известно, что из-за инцидента станции метро не закрывались и задержек поездов не наблюдалось.

Жалоб от пассажиров в связи с задымлением в вагоне также не поступало.

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