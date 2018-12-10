Макрон объявил о чрезвычайном экономическом положении во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего телеобращения к гражданам страны объявил о чрезвычайном экономическом положении. Выступление транслировали на BFM.

Макрон потребовал изменений в работе правительства и парламента, а также признался, что понимает гнев участников акций "жёлтых жилетов".

— Необходимо поддержать экономику, необходимо поддержать образование, ту молодёжь, которая хочет учиться и жить свободными людьми, — заявил президент.

Французский лидер пообещал увеличение минимального размера оплаты труда на 100 евро с 2019 года. Кроме того, по словам Макрона, с января сверхурочные часы работы перестанут облагать налогами.