Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину после 2019 года

Российский лидер Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель обсудили транзит российского газа через Украину после 2019 года.

Как указывается в заявлении пресс-службы Правительства ФРГ, Путин и Меркель также в ходе беседы затронули ситуацию в Сирии. В частности, лидеры двух стран обсудили создание Конституционного комитета.

При этом отмечается, что центральной темой переговоров Путина и Меркель была ситуация в Чёрном море.

Кроме того, стороны оценили намерение Вашингтона выйти из ДРСМД.