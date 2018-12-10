Неизвестные подожгли Свято-Троицкий храм УПЦ под Киевом

В городе Ржищеве Киевской области злоумышленники подожгли Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает ТАСС.

Как рассказал клирик храма иерей Георгий Гичка, прибывшие спасатели "начали тушить входные двери, которые на тот момент уже почти полностью сгорели, и правую сторону храма, откуда распространялось пламя".

Также в тушении Свято-Троицкого храма, стоявшего в дыму, пожарным помогали прихожане.

Отмечается, что на заявление иерея о поджоге храма, признанного памятником архитектуры XIX века, полиция посоветовала Гичке не упоминать об этом инциденте. По словам правоохранителей, государство может оштрафовать священников УПЦ за нарушение требований пожарной безопасности, что привело к повреждению храма.

По предварительной информации, полиция открыла уголовное дело по статьям "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Поджог".

Ранее Лайф писал, что в Киевской области неизвестные ограбили храм УПЦ.