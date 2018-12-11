Из-за давления правительства. Глава ЦБ Индии подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя главного банка Индии Урджит Патель 10 декабря подал в отставку, сообщает агентство Reuters.

— По причинам личного характера я принял решение немедленно покинуть свой пост, — написал экс-председатель резервного банка в своём заявлении.

Он также поблагодарил коллег за сотрудничество и пожелал им всего наилучшего.

Отмечается, что решение, судя по всему, было принято на фоне длительного усиления давления со стороны действующего правительства страны, которое поставило под сомнение независимость банка в преддверии приближающихся выборов.

Действующий премьер-министр страны Нарендра Моди выразил разочарование решением Урджита в своём аккаунте в "Твиттере" и высоко оценил его профессионализм и личностные качества.

— Он вывел банковскую систему из хаоса и поддерживал установленный порядок, — написал Моди.