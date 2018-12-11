Украинские радикалы облили краской приёмную оппозиционного депутата Рады

В Киеве члены националистической организации "С14"* облили краской двери приёмной депутата от объединения "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко. Об этом заявили в пресс-службе организации.

— Девятого декабря представители ультрарадикальной организации "С14" испортили фасад общественной приёмной народного депутата, основателя движения "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрия Бойко в городе Кременчуге Полтавской области, — говорится в сообщении.

Представители "С14" уже подтвердили свою причастность к инциденту.

Отмечается, что ранее Юрий Бойко был выдвинут в качестве кандидата в президенты Украины от объединённой оппозиции. Выборы состоятся в 2019 году.

* Деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда.