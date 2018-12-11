Эксперт оценил включение Путина в претенденты на звание "Человек года"

По мнению политолога Олега Матвейчева, всё зависит от критериев, по которым американский журнал Time будет определять лауреата.

Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев прокомментировал Лайфу включение американским журналом Time президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание "Человек года — 2018".

Напомним, помимо российского лидера в списке Time оказались глава Белого дома Дональд Трамп, спецпрокурор США Роберт Мюллер, убитый саудовский журналист Джамаль Хашогджи, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, супруга принца Гарри Меган Маркл, режиссёр "Чёрной пантеры" Райан Куглер, Кристин Блейзи Форд, обвинившая в домогательствах экс-кандидата на должность члена Верховного суда США Бретта Кавано. Также в шорт-листе семьи мигрантов и активисты движения "Марш за наши жизни".

— Здесь вопрос того, что должно быть критерием избрания. Если говорить о влиянии на мир, на мировую экономику и политику, то здесь, безусловно, вне конкуренции Владимир Путин и Дональд Трамп, — заявил он.

Однако Матвейчев заметил, что если Time преследует иную цель при определении победителя — в частности, хайп, — то лауреатом может стать и убитый журналист Джамаль Хашогджи.

— Дело Хашогджи прошумело, но осталось даже без каких-либо санкций, выводы никакие сделаны не были. Это, скорее, отрицательный пример того, как действуют двойные стандарты в мировых медиа, — сказал политолог.

По мнению Олега Матвейчева, рейтинг и его итоги будут тестом для самого журнала Time, насколько он объективно и независимо подходит к вопросу выбора персон.

— В случае победы Путина или Трампа мы понимаем, что здесь есть объективность. Считаю, если звание получит лидер Южной Кореи — это тоже некая работа на Трампа. Но, по крайней мере, признание "Человеком года" Мун Чжэ Ина можно объяснить снятием некоторой напряжённости в вопросе, связанном с ядерным оружием. Если же звание "Человек года" кому-то дадут ради моды, тренда — это будет, конечно, дискредитация самого журнала, — резюмировал Матвейчев.