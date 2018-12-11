СБУ издала буклеты, предупреждающие о "военном вторжении" со стороны России

Служба безопасности Украины издала буклеты, в которых предупреждает граждан о возможности "российского военного вторжения". Об этом указывается в сообщении пресс-службы ведомства.

Первые выпуски буклетов рассказывают о "деятельности российских спецслужб в Украине и использовании Россией в гибридной войне религиозных структур Московского патриархата".

В СБУ отметили, что такая тема была выбрана не случайно.

— Целенаправленное инспирирование российскими спецслужбами межконфессиональных конфликтов в Украине может стать поводом для открытого военного вторжения Вооружённых сил РФ в нашу страну, — объяснил глава ведомства Василий Грицак.

Напомним, представители Украинской православной церкви Московского патриархата неоднократно заявляли о притеснениях со стороны правительства Незалежной. Ранее лидер Незалежной Пётр Порошенко отметил, что не позволит УПЦ "расставлять пальцы веером".