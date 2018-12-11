Американку с ребёнком арестовали за то, что она села на пол в социальном центре

Женщина простояла в очереди за талонами на питание несколько часов, а свободные места в помещении отсутствовали.

Сотрудники полиции Нью-Йорка силой вытащили мать с ребёнком из социального центра за то, что женщина села на пол. Видео инцидента пострадавшая опубликовала на своей странице в "Фейсбуке".

По информации Би-би-си, инцидент произошёл в офисе организации Human Resources Administration, где принимают заявки от населения на получение государственной помощи — в частности, на талоны на питание.

Джазмин Хедли находилась вместе с сыном в здании более четырёх часов. Из-за отсутствия свободных мест женщине пришлось сесть на пол. Охранник попросил Хедли пересесть, но она отказалась.

Вскоре в помещение ворвались сотрудники полиции, которые силой вытащили женщину на улицу, вырвав из её рук ребёнка.

Полицейский департамент Нью-Йорка назвал видео "вызывающим беспокойство". В настоящее время ведётся служебная проверка.