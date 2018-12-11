Туристы рассказали, как расслабляются во время авиаперелёта

Отмечается, что абсолютно трезвыми отправляются в путешествие лишь четверть участников опроса.

Зарубежные эксперты провели опрос, чтобы выяснить, что помогает авиапассажирам расслабиться на борту самолёта. Об этом пишет Travel Daily News.

Сообщается, что исследователи побеседовали более чем с тысячей туристов. Больше половины респондентов (56%) рассказали, что предпочитают спиртные напитки. На алкоголь они тратят примерно по 25 долларов.

Ещё 8% опрошенных признались, что употребляют во время перелётов запрещённые препараты. А 12% заявили, что используют и то и другое.

Стоит отметить, что абсолютно трезвыми путешествуют лишь четверть участников опроса.