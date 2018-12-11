В полиции Абу-Даби появились патрули на верблюдах

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В полиции Абу-Даби появились патрули на верблюдах

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Фото: © Twitter/Gulf News‏

Как заявили правоохранители, это не только дань традициям, но и способ добраться до труднодоступных районов.

В полиции столицы Объединённых Арабских Эмиратов появились патрули на верблюдах, пишет Gulf News. Сообщается, что животные теперь служат в специальном подразделении.

Мы по-прежнему стремимся обеспечить безопасность Абу-Даби и продолжаем использовать все возможные средства для повышения уровня безопасности в эмирате, заявил глава полиции Абу-Даби Мохаммед Халфан аль-Ромати.

Одногорбых верблюдов на Ближнем Востоке называют "кораблями пустыни". Они с древних времён играли важную роль в жизни арабских племён: помогали бедуинам перевозить товары, а также были одним из основных источников мяса, молока и шерсти.

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