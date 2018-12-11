На Украине задержали "российского шпиона"

Контрразведка Украины сообщила о задержании "агента ГРУ Сергея Лазарева, который три года передавал секретную информацию российским военным".
По данным телеканала ТСН, "шпион" имел звание полковника украинских ВВС и занимался учётом военной техники ВСУ.
Разведка считает, что Лазарев "передавал России секреты украинской авиации". За свои услуги полковник якобы попросил выплачивать ему российскую пенсию.
В ведомстве также сообщили, что "шпион должен был добыть для российской армии боеспособный беспилотный летательный аппарат". Полковника задержали после того, как тот якобы начал проявлять интерес к авиабазе ВСУ под Киевом.
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