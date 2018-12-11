Муж финдиректора Huawei предложил за неё залог в $15 млн

Супруг топ-менеджера решил заложить два своих дома, чтобы вызволить задержанную в Канаде по запросу США Мэн Ваньчжоу.

В канадском суде решают вопрос об освобождении под залог финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, пишет Star Vancouver. Сообщается, что супруг арестованной намерен внести за неё залог в размере 15 млн долларов.

— Он заложит два дома, оформленных на его имя, и внесёт большой денежный депозит, — пояснил адвокат Ваньчжоу Дэвид Мартин.

Как ранее писал Лайф, арестованная заявила о своей невиновности и пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Напомним, финдиректора Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу взяли под стражу в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США.

Её подозревают в мошенничестве, связанном с уклонением от американских санкций против Ирана. Женщине грозит до 30 лет тюрьмы.