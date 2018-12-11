Наставнику московского "Динамо" попало шайбой в голову в матче со СКА

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Наставнику московского "Динамо" попало шайбой в голову в матче со СКА

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Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

После окончания поединка Владимир Крикунов признался, что ему наложили шесть швов.

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов получил повреждение в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА из Санкт-Петербурга.

<p>Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко</p>

В первом периоде в одном из игровых эпизодов шайба отлетела к тренерской скамейке и попала в голову наставнику. Крикунов ушёл в раздевалку, где клубные врачи оказали ему помощь. Специалисту заклеили рану пластырем, и спустя пару минут он вернулся к управлению командой.

Впрочем, сам 68-летний наставник не увидел в случившемся никакой трагедии.

— Ничего такого. Шесть швов наложили, да и всё, — заявил он "Спорт-экспрессу".

Матч закончился домашним поражением "Динамо" от СКА со счётом 0:2.

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