СМИ: Арестованная в США Бутина согласилась признать свою вину

Обвиняемая в "работе на иностранное правительство" россиянка пошла на сделку со следствием, чтобы уменьшить срок заключения.

Россиянка Мария Бутина согласилась признаться, что "действовала в США под руководством российского официального лица", пишет ABC. По данным телеканала, это следует из документа, который в ближайшее время направят в суд.

Отмечается, что чистосердечное признание может втрое сократить срок грозящего ей тюремного заключения. Теперь её могут приговорить максимум к пяти годам, в то время как до сих пор речь шла о пятнадцати.

Как писал Лайф, суд в США может рассмотреть вопрос о сделке Бутиной со следствием уже в ближайшие дни.

Ранее россиянка требовала снять с неё обвинения. По словам девушки, в законодательстве США нет чёткого определения понятию "работа на иностранное правительство".

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле 2018 года. Своё 30-летие она встретила в тюрьме.