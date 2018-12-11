"Тотальная коррупция". Тимошенко рассказала о преступлениях украинских олигархов

Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко посвятила свою очередную публикацию в "Фейсбуке" Международному дню борьбы с коррупцией. Лидер партии "Батьковщина" заявила, что украинские власти совершили преступление против собственного народа.

— Все годы независимости национальная олигархия не просто приближена к власти, а сама и является ею. Это и есть тотальная и абсолютная коррупция, — написала Тимошенко.

Она выразила уверенность, что успешная борьба с коррупцией на Украине возможна при наличии политической воли.

— Мне надоело слушать от политиков, что коррупцию невозможно побороть. Это цинизм и кощунство. Это преступление против собственной страны и собственного народа, — добавила лидер партии "Батьковщина".

Как писал Лайф, в 2017 году против Юлии Тимошенко возбудили уголовное дело "за предоставление недостоверных данных в финансовом отчёте". Кроме того, в 2001 году Тимошенко обвинили в контрабанде газа, а также подделке документов, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов. Четыре года спустя это дело закрыли.