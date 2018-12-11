СМИ: Меган Маркл планирует рожать под гипнозом

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СМИ: Меган Маркл планирует рожать под гипнозом

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Фото: © Twitter/The Social PR

Напомним, что герцог и герцогиня Суссекские ожидают появления первенца уже весной.

Супруга принца Гарри Меган Маркл планирует прибегнуть к помощи гипноза для облегчения боли при родах. Об этом сообщает The Sun.

Отмечается, что мать Меган, Дория Рагланд, собирается переехать в Великобританию и будет помогать дочери. По словам источника издания, именно Дория убедила 37-летнюю дочь рожать естественным путём.

Ранее Лайф писал, что принц Гарри и Меган уже выбрали звёздную няню для своего малыша и собираются в скором времени переехать из Кенсингтонского дворца.

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