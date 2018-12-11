Собчак заявила об уходе с поста главного редактора российского L'Officiel

Журналистка четыре года руководила редакцией издания, которое назвала "самым интеллигентным глянцем в стране".

Ксения Собчак покидает пост главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel. Об этом она сообщила в "Инстаграме", опубликовав фото обложки октябрьского номера издания.

— Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек, — написала Собчак.

Собчак добавила, что завершился восьмилетний период её работы на посту главного редактора. В L'Officiel она перешла из журнала SNC.

— Будем ждать перемен, и кто знает, может, когда-нибудь наша dreamteam вернётся, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране, — отметила она.