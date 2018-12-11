Собчак заявила об уходе с поста главного редактора российского L'Officiel

Ксения Собчак покидает пост главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel. Об этом она сообщила в "Инстаграме", опубликовав фото обложки октябрьского номера издания.
— Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек, — написала Собчак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Это наш Октябрьский Lofficiel . Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек,свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды,без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства(вначале в SNC а потом в Lofficiel),но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством ) Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен,и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране.
Собчак добавила, что завершился восьмилетний период её работы на посту главного редактора. В L'Officiel она перешла из журнала SNC.
— Будем ждать перемен, и кто знает, может, когда-нибудь наша dreamteam вернётся, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране, — отметила она.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени