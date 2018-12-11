Welcome to Russia. В США отменили рекомендацию гражданам не посещать РФ

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Welcome to Russia. В США отменили рекомендацию гражданам не посещать РФ

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Фото: © Flickr/Sean Ellis

Госдеп США исключил Россию из списка стран, куда не рекомендуется ездить американцам.

Теперь, по мнению внешнеполитического ведомства, гражданам США "не грозит непосредственная опасность" при посещении России.

В то же время туристам советуют соблюдать повышенную осторожность, особенно при посещении отдельных регионов РФ.

Напомним, в начале 2018 года Госдеп отнёс Россию к категории стран, "поездки в которые американцам стоит пересмотреть".

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