Welcome to Russia. В США отменили рекомендацию гражданам не посещать РФ

Госдеп США исключил Россию из списка стран, куда не рекомендуется ездить американцам.
Теперь, по мнению внешнеполитического ведомства, гражданам США "не грозит непосредственная опасность" при посещении России.
В то же время туристам советуют соблюдать повышенную осторожность, особенно при посещении отдельных регионов РФ.
Напомним, в начале 2018 года Госдеп отнёс Россию к категории стран, "поездки в которые американцам стоит пересмотреть".
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