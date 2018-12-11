Солистка группы Spice Girls госпитализирована с серьёзными травмами

Солистка группы Spice Girls Мелани Браун сообщила в "Инстаграме" о проблемах со здоровьем.

Браун рассказала, что у неё сломаны два ребра и повреждена рука. При этом она не уточнила, при каких обстоятельствах были получены травмы.

В итоге певице была сделана операция, длившаяся три часа.

— О, эта боль, моя рука вся в швах, и я стараюсь не двигаться, чтобы сломанные рёбра срастались, — написала участница группы Spice Girls.

Также Браун поблагодарила врачей за заботу, а своих подруг Джери Холлиуэлл, Эмму Бантон и Мел Си — за поддержку в непростой период жизни.

— Когда твои лучшие подружки приходят в больницу с обнимашками, смехом и массой любви — ааа, я люблю моих spice girls, ура-ура! — призналась Мелани.

Напомним, ранее группа Spice Girls объявила о своём воссоединении и мировом турне. Причём коллектив будет выступать без Виктории Бекхэм. Также сообщалось, что более 700 тысяч человек встали в онлайн-очередь для приобретения билетов на концерт Spice Girls.

История Spice Girls началась в 1994 году. Коллектив приобрёл мировую популярность спустя два года — их хит Wannabe попал на вершины музыкальных чартов. Группа распалась в 2000 году, но затем она воссоединялась в 2007 и 2008 годах, а также в 2012-м, выступив на закрытии Олимпиады в Лондоне.