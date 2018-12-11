СМИ: Трамп может назначить на пост главы аппарата Белого дома своего друга

Президент США Дональд Трамп может назначить на пост главы аппарата Белого дома бывшего губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи.
По данным телеканала CNN, американский лидер рассматривает на эту должность Кристи, с которым несколько лет состоит в дружеских отношениях. Экс-губернатор Нью-Джерси также известен как один из самых активных сторонников действующего президента США.
Напомним, ранее стало известно, что нынешний глава аппарата Белого дома покинет свой пост до конца 2018 года.
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