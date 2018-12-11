Бывшая участница ВИА "Сливки" обвинила мачеху в краже драгоценностей

Бывшая солистка ВИА "Сливки" Дарья Ермолаева заявила о пропаже ценных вещей, которые якобы похитила мачеха.

Ермолаева, проживающая в Бразилии, вернулась в Москву после смерти отца, артиста "Росгосцирка" Юрия Ермолаева. Последнее время он жил с сиделкой, на которой женился.

По словам певицы, когда она начала разбираться с бумагами и наследством, обнаружила пропажу драгоценностей и ценных вещей.

— Пытаюсь связаться с Людмилой Ермолаевой, она отвечает на звонки, а потом пропадает, — рассказала Дарья.

Также она сообщила о некой тетрадке, в которую покойный отец записывал важные семейные секреты и которую найти тоже не получается.

— По её словам, она оставила тетрадку в коробке на кухне, а остальное не видела, — приводит StarHit слова экс-солистки "Сливок".

Ермолаева также добавила, что оформила наследство на квартиру, на которую якобы имела виды при жизни отца мачеха, однако ценные вещи пока не смогла найти. При этом певица не уточнила, будет ли обращаться за помощью в правоохранительные органы.