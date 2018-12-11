Кабинет Мэй потратил $121 тыс. на рекламу сделки по Brexit в Facebook

Более десятка видеороликов показали в социальной сети, чтобы объяснить условия соглашения, которому предрекают провал на предстоящем голосовании.

Британское правительство потратило более 120 тысяч долларов на рекламу в "Фейсбуке" сделки о выходе страны из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph.

Сообщается, что эту сумму заплатили всего за неделю — со 2 по 8 декабря. Деньги пошли на продвижение 11 видео, посвящённых соглашению по Brexit.

Ролики объясняют, как в рамках сделки будет проходить свободная торговля, как власти будут контролировать границы. Упоминаются также вопросы миграции и поиска работы.

Как сообщал Лайф, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила запланированное на 11 декабря голосование в парламенте по соглашению об условиях Brexit.

Напомним, сделку по выходу Великобритании из ЕС согласовали 25 ноября 2018 года. "Развод" страны с Европейским союзом запланирован на март 2019 года.