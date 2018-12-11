В Харькове бывший милиционер похитил двух марокканцев и вымогал у них деньги

Полиция Харькова задержала бывшего капитана милиции, который похитил двух граждан Марокко и вымогал у них пять тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

О похищении рассказала жена одного из потерпевших. По её словам, мужчин остановили на улице неизвестные, посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

Марокканцев удалось обнаружить благодаря функции геолокации, которую смог включить на телефоне пострадавший.

В результате оперативного мероприятия похититель был задержан на месте преступления. При нём обнаружили удостоверение сотрудника милиции, срок действия которого истёк в 2014 году.

В настоящий момент проверяется причастность к преступлению действующих сотрудников полиции. Прокуратура решает вопрос о передаче дела Государственному бюро расследований.