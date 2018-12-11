В Южно-Сахалинске жильцы 136 домов остались без теплоснабжения из-за аварии

Жильцы 136 домов в Южно-Сахалинске остались без теплоснабжения из-за порыва на теплотрассе.

В сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ также указывается, что без тепла остались три детских сада и одна школа.

Отмечается, что образовательные учреждения работают в обычном режиме, поскольку сохраняются условия для безопасного учебного процесса.

В ведомстве сообщили, что ремонтно-восстановительные работы планируют закончить в 18:00 (10:00 мск).