В Южно-Сахалинске жильцы 136 домов остались без теплоснабжения из-за аварии

Жильцы 136 домов в Южно-Сахалинске остались без теплоснабжения из-за порыва на теплотрассе.
В сообщении пресс-службы регионального ГУ МЧС РФ также указывается, что без тепла остались три детских сада и одна школа.
Отмечается, что образовательные учреждения работают в обычном режиме, поскольку сохраняются условия для безопасного учебного процесса.
В ведомстве сообщили, что ремонтно-восстановительные работы планируют закончить в 18:00 (10:00 мск).
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени