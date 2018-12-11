Подозрительный пакет нашли в здании филиала Демократической партии США

В здании штаб-квартиры отделения Демократической партии США в городе Конкорд (штат Нью-Гэмпшир) вечером 10 декабря обнаружили подозрительный пакет. Об этом сообщает NBC10 Boston.

Hazmat team leaves #NH Democratic Party office in #Concord after suspicious package is found. Roads are back open but building will remain closed. Latest at 10/11pm on @WMUR9 #WMUR pic.twitter.com/CymmYzpErF — Mike Cronin Jr. (@MikeCroninWMUR) 11 декабря 2018 г.

Отмечается, что всех находящихся в здании эвакуировали.

Корреспондент телеканала WMUR9 сообщил в "Твиттере", что на месте работала бригада ликвидаторов последствий техногенных катастроф с опасными веществами. Он добавил, что на данный момент оцепление сняли, но здание по-прежнему закрыто.

Отделение Республиканской партии Нью-Гэмпшира на своей странице в "Твиттере" выразило солидарность с членами Демократической партии, поблагодарив правоохранительные органы за оперативность.