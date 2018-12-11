"Невыносимая провокация". КНДР назвала новые санкции США враждебным актом

В КНДР выразили возмущение по поводу новых санкций США, пишет газета Rodong Sinmun.
— Невыносимая политическая провокация и враждебный акт, который противоречит духу июньской встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, — говорится в статье издания.
Напомним, 10 декабря Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пхеньяна, включив в чёрный список трёх членов ЦК Трудовой партии Кореи.
Это вице-маршал Корейской народной армии Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности Чен Кён Тхэк и глава департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо. Их обвинили в цензуре и нарушениях прав человека.
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