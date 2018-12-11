"Невыносимая провокация". КНДР назвала новые санкции США враждебным актом

Читайте также

"Невыносимая провокация". КНДР назвала новые санкции США враждебным актом

101

Фото: ©Flickr/Eric Lafforgue Photography

В КНДР выразили возмущение по поводу новых санкций США, пишет газета Rodong Sinmun.

— Невыносимая политическая провокация и враждебный акт, который противоречит духу июньской встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, — говорится в статье издания.

Напомним, 10 декабря Вашингтон ввёл новые санкции в отношении Пхеньяна, включив в чёрный список трёх членов ЦК Трудовой партии Кореи.

Это вице-маршал Корейской народной армии Чхве Рён Хэ, министр госбезопасности Чен Кён Тхэк и глава департамента по пропаганде и агитации Пак Гван Хо. Их обвинили в цензуре и нарушениях прав человека.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×