Автобиография Нурмагомедова будет переведена на шесть языков

Автобиографию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова переведут на шесть языков. Об этом рассказал соавтор книги Заур Курбанов.

Книга Khabibtime будет переведена на английский, арабский, китайский, турецкий, португальский языки и хинди.

— Мы уже начали работу по переводу. Ориентировочно к началу февраля получим перевод на английский язык, потому что книгу ждут и в англоговорящих странах, — приводит ТАСС слова Курбанова.

Автобиография Нурмагомедова Khabibtime была представлена в Москве 26 ноября этого года. Тираж книги составил 17 тысяч экземпляров.