Автобиография Нурмагомедова будет переведена на шесть языков

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Автобиография Нурмагомедова будет переведена на шесть языков

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Хабиб Нурмагомедов. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Автобиографию чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова переведут на шесть языков. Об этом рассказал соавтор книги Заур Курбанов.

Книга Khabibtime будет переведена на английский, арабский, китайский, турецкий, португальский языки и хинди.

— Мы уже начали работу по переводу. Ориентировочно к началу февраля получим перевод на английский язык, потому что книгу ждут и в англоговорящих странах, — приводит ТАСС слова Курбанова.

Автобиография Нурмагомедова Khabibtime была представлена в Москве 26 ноября этого года. Тираж книги составил 17 тысяч экземпляров.

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