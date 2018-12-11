У берегов Антарктики произошло землетрясение магнитудой 7,1

Читайте также

У берегов Антарктики произошло землетрясение магнитудой 7,1

32

Фото: © РИА Новости/В.Чистяков

Геологическая служба США сообщила, что у берегов Антарктики зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1 по шкале Рихтера.

Отмечается, что угрозы цунами нет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×