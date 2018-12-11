GoPro перенесёт из Китая производство камер, предназначенных для США

Американская компания GoPro планирует перенести из Китая большую часть производства техники, предназначенной для США. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте GoPro.
Отмечается, что на такой шаг производитель камер пошёл из-за новых торговых пошлин.
— Сегодняшняя геополитическая бизнес-среда требует гибкости, и мы решили проактивно ответить на вопросы, связанные с пошлинами, перенеся производство предназначенных для США камер из Китая, — рассказал финансовый директор компании Брайан Макги.
Перенос планируется осуществить к середине 2019 года. О новом месте, где будут производиться портативные видеокамеры, не сообщается.
Напомним, ранее США пригрозили ввести масштабные пошлины на ряд товаров, импортируемых из Китая, если странам не удастся заключить "реальную" торговую сделку.
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