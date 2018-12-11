Снегопад и гололёд. Учёные рассказали о погоде в Москве 11 декабря

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Снегопад и гололёд. Учёные рассказали о погоде в Москве 11 декабря

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Сегодня над столичным регионом пройдёт атмосферный циклон. Об этом сообщают специалисты центра погоды "Фобос".

Синоптики обещают облачную погоду и мокрый снег. Температура в Москве останется выше климатической нормы и составит 0...+2 градуса, в области — –2..+3 градуса по Цельсию.

Учёные также предупреждают автомобилистов о гололёдных явлениях. Вечером ожидается возникновение туманов.

Относительная влажность воздуха в области составит 93–98%, атмосферное давление поднимется до 746 мм рт. ст.

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