Рогатые пассажиры. В Киргизию попытались провезти десять быков в салоне Mercedes

На границе с Киргизией задержали гражданина Казахстана на автомобиле Mercedes, в салоне которого находилось десять быков. Как сообщает Погранслужба РК, инцидент произошёл на пункте пропуска Кордай.

38-летний казахстанец на автомобиле Mercedes-Benz 313 (Sprinter) ехал в сторону Киргизии, когда его остановили для досмотра пограничники. Заглянув в салон, они увидели вместо пассажиров 10 голов крупного рогатого скота. При этом у контрабандиста не было никаких документов на груз. В итоге быков изъяли и передали в ветеринарную службу Кордайского района.