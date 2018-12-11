Советника Порошенко обвинили в занятии сутенёрством

Советника президента Украины Петра Порошенко по вопросам армии Юрия Бирюкова подозревают в занятии сутенёрством и обманном сборе пожертвований. Об этом в "Фейсбуке" сообщил украинский журналист Владимир Бойко со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации журналиста, в 2012 году туристическая фирма Бирюкова, директором которой была его жена Татьяна, занималась перевозками девушек в страны Западной Европы для занятия проституцией. Тогда учредителю удалось избежать наказания — вину взял на себя один из сотрудников фирмы.

В 2014 году Юрий Бирюков создал благотворительный фонд "Крылья феникса", который собирал средства на нужды украинской армии. В качестве реквизитов организации использовался номер личной карты Бирюкова.

Отмечается, что за год работы фонда Бирюков получил более 50 миллионов гривен пожертвований.