В Омске водитель сбил четырёх пешеходов

Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Им была оказана медицинская помощь.

В Омске водитель 1947 года рождения сбил четырёх пешеходов. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, авария с участием автомобиля Honda произошла сегодня утром около 08:00 по местному времени (05:00 мск) на улице 25-я Рабочая.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. В результате пострадали две молодые девушки, девятилетняя девочка и 10-летний мальчик. Им была оказана медицинская помощь.

В связи с произошедшим проводится проверка.