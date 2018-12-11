В Омске водитель сбил четырёх пешеходов

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В Омске водитель сбил четырёх пешеходов

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Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. Им была оказана медицинская помощь.

В Омске водитель 1947 года рождения сбил четырёх пешеходов. Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, авария с участием автомобиля Honda произошла сегодня утром около 08:00 по местному времени (05:00 мск) на улице 25-я Рабочая.

Отмечается, что пешеходы переходили дорогу в неположенном месте. В результате пострадали две молодые девушки, девятилетняя девочка и 10-летний мальчик. Им была оказана медицинская помощь.

В связи с произошедшим проводится проверка.

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