На Камчатке продавщицы избили полицейских, пытавшихся изъять у них алкоголь

Отмечается, что 63-летняя и 50-летняя сотрудницы торговой точки пустили в ход кулаки и ногти.

В магазине с нелегальным алкоголем на Камчатке две продавщицы избили полицейских, пытавшихся изъять у них незаконную продукцию. Как сообщает краевое управление СК РФ, в отношении женщин возбудили уголовные дела.

Нападение произошло 31 октября 2018 года в помещении магазина "Орион" в городе Вилючинске. В торговую точку с проверкой нагрянули полицейские. Когда на алкогольную продукцию не оказалось лицензии, правоохранители начали её изымать. Однако 63-летняя и 50-летняя сотрудницы магазина отдавать спиртное не хотели.

— Одна из подозреваемых кулаком ударила сотрудника полиции в область грудной клетки, а вторая толкнула другого сотрудника полиции и ногтями рук поцарапала его руку, — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что алкоголь был конфискован, несмотря на то что продавщицы оказывали столь бурное сопротивление. В отношении женщин заведено два дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".