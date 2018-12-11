Хотела сделать селфи. В Барнауле школьница упала в лужу с кипятком

Девочка получила термический ожог ноги и была госпитализирована. Проводится проверка.

В Барнауле школьница получила сильные ожоги, наступив в лужу с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии. Как сообщили в управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, в связи с произошедшим проводится проверка.

Инцидент произошёл 10 декабря в районе посёлка Восточный в Барнауле. Две девочки возвращались из школы и увидели пар над лужей, после чего решили сфотографироваться в нём. Провалившись в лужу с кипятком, одна из учениц получила термический ожог ноги и попала больницу.