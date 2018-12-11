В связи с погодными условиями в столичном регионе сегодня объявлен жёлтый уровень опасности.

Московских водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за гололёда и мокрого снега в столице. Об этом сообщает в своём микроблоге в "Твиттере" Департамент транспорта города.

Отмечается, что днём сегодня температура воздуха составит от −1 до +1 градуса.

— Облачно, снег, местами — гололёд, налипание мокрого снега, — говорится в сообщении. — Сегодня быстрее будет добираться на работу на городском транспорте.

В связи с погодными условия в столичном регионе сегодня объявлен жёлтый уровень опасности.

Как писал Лайф, ранее синоптики спрогнозировали на вечер туманы.