Беспилотные автомобили научат пропускать скорую автоматически

Эксперимент с участием таких машин будет проводиться на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.

Автомобили-беспилотники, тестирование которых началось 1 декабря на дорогах Москвы и Татарстана, будут пропускать машины скорой и прочих экстренных служб автоматически. Об этом рассказал советник руководителя Национальной технологической инициативы "Автонет" Роман Малкин.

По его словам, беспилотные авто будут заранее знать о приближении такого транспорта благодаря новым системам и датчикам. В частности, речь идёт о технологии V2X, которая позволяет машине взаимодействовать с другими участниками дорожного движения при помощи радиосигналов и Интернета. Эксперимент с участием таких беспилотников будет проводиться на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург.

— Сигнал, поступающий от скорой помощи, автоматически будет передаваться всем впереди идущим "подключённым" и беспилотным транспортным средствам, — объяснил представитель "Автонета".

Как отметил Малкин, благодаря V2X беспилотники до "встречи" со скорой будут готовы к тому, чтобы её пропустить.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по эксплуатации автономного транспорта на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится с 1 декабря 2018 года до 1 марта 2022 года.