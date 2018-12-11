На фиолетовой ветке московского метро увеличены интервалы следования поездов. Об этом сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в "Твиттере".
На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов от «Котельников» в центр. Движение вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) 11 декабря 2018 г.
— На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов от "Котельников" в центр. Движение вводится в график, — говорится в сообщении.
Ранее также были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии — движение уже восстановлено.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени