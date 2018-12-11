На фиолетовой ветке московского метро увеличены интервалы следования поездов

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На фиолетовой ветке московского метро увеличены интервалы следования поездов

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Фото: ©РИА Новости/Евгений Одиноков

На фиолетовой ветке московского метро увеличены интервалы следования поездов. Об этом сообщается в официальном микроблоге столичной подземки в "Твиттере".

— На Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов от "Котельников" в центр. Движение вводится в график, — говорится в сообщении.

Ранее также были увеличены интервалы движения поездов на южном участке Замоскворецкой линии — движение уже восстановлено.

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