Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских Ту-160 разбазариванием госсредств

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 "через полмира в Венесуэлу" пустой тратой государственных средств.
— Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства, — написал в "Твиттере" Помпео.
#Russia's government has sent bombers halfway around the world to #Venezuela. The Russian and Venezuelan people should see this for what it is: two corrupt governments squandering public funds, and squelching liberty and freedom while their people suffer. pic.twitter.com/bCBGbGtaHT— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 11 декабря 2018 г.
Как писал Лайф, два ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России совершили перелёт в международный аэропорт Майкетии на севере Венесуэлы. В Минобороны РФ подчеркнули, что полёт самолётов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
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