Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских Ту-160 разбазариванием госсредств

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Помпео назвал отправку в Венесуэлу российских Ту-160 разбазариванием госсредств

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Глава Минобороны Венесуэлы отмечал, что прибывшие в страну самолёты ВКС РФ будут участвовать в совместных оперативных полётах.

Госсекретарь США Майк Помпео назвал отправку двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 "через полмира в Венесуэлу" пустой тратой государственных средств.

— Народам России и Венесуэлы следует рассматривать это так: два правительства разбазаривают государственные средства, — написал в "Твиттере" Помпео.

Как писал Лайф, два ракетоносца Ту-160, тяжёлый военно-транспортный самолёт Ан-124 "Руслан" и дальнемагистральный Ил-62 ВКС России совершили перелёт в международный аэропорт Майкетии на севере Венесуэлы. В Минобороны РФ подчеркнули, что полёт самолётов проходил над акваториями Атлантического океана, Баренцева, Норвежского, Карибского морей в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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