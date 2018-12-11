На зелёной ветке московского метро восстановили движение

На Замоскворецкой линии столичного метро восстановили движение. Как сообщает московская подземка в "Твиттере", следование поездов уже вводится в график.

Движение на участке Замоскворецкой линии (2) от ст. «Орехово» до ст. «Автозаводская» восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 11 декабря 2018 г.

Ранее в подземке говорили, что на этом участке не было движения. Причина неизвестна.

Добавим, что интервалы следования поездов увеличены и на фиолетовой ветке — на участке от станции "Котельники" в центр.