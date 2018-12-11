На зелёной ветке московского метро восстановили движение

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На зелёной ветке московского метро восстановили движение

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Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

На Замоскворецкой линии столичного метро восстановили движение. Как сообщает московская подземка в "Твиттере", следование поездов уже вводится в график.

Ранее в подземке говорили, что на этом участке не было движения. Причина неизвестна.

Добавим, что интервалы следования поездов увеличены и на фиолетовой ветке — на участке от станции "Котельники" в центр.

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