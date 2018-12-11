Ущерб в 10 миллионов. В Зеленограде неизвестный обчистил квартиру

В Зеленограде неизвестный обокрал квартиру, похитив девять миллионов рублей и ювелирные изделия. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД, общий материальный ущерб составил не менее десяти миллионов рублей.
О краже 10 декабря сообщил 41-летний собственник квартиры. Как выяснилось, похититель проник в жилое помещение с помощью подбора ключей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".
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