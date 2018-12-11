Россиян могут обязать устанавливать умные газовые счётчики

Установка соответствующего оборудования по всей стране может стоить гражданам 130 млрд рублей.

Жителей домов, подключённых к центральному газоснабжению, могут обязать установить умные счётчики. Согласно распоряжению вице-премьера Дмитрия Козака, профильные ведомства должны разработать предложение о разработке и внедрении таких систем к марту 2019 года, сообщает "Коммерсант".

Заниматься разработкой интеллектуальных систем учёта газа будут Минэнерго, Минэкономики и ФАС. Законопроект об обязательной установке аналогичных систем для электричества был принят Госдумой в первом чтении, в скором времени ожидаются второе и третье.

По подсчётам экспертов, опрошенных "Коммерсантом", один прибор учёта будет стоить 5 тысяч рублей. Кто будет заниматься установкой счётчиков, должны решить министерства.