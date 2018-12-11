За рулём был полицейский. Новые данные о ДТП с пятью погибшими в Бурятии

В результате столкновения 35-летний правоохранитель и его пассажир пострадали и были доставлены в больницу.

Полицейский находился за рулём автомобиля Toyota Camry, попавшего в ДТП на трассе в Бурятии, в результате которого пять человек погибли и двое были ранены. Об этом сообщил официальный представитель СУ СКР республики Дмитрий Столяров.

По данным следствия, 10 декабря старший участковый уполномоченный МО МВД России "Тункинский" ехал в село Далахай. В его Toyota Camry находился местный житель, которого 35-летний правоохранитель согласился подвезти.

— На участке между 53-м и 54-м километром автодороги А333 "Култук — Монды" автомобиль сотрудника полиции столкнулся с ехавшим во встречном направлении автомобилем марки Toyota Corona, в котором находились пятеро местных жителей, — пояснил Столяров.

По его словам, водитель и все пассажиры Corona погибли, полицейский и его попутчик экстренно доставлены в больницу. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Место происшествия осматривают правоохранители.