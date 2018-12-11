Хакеры устроили массированную DDoS-атаку на сайт милиции ДНР

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Хакеры устроили массированную DDoS-атаку на сайт милиции ДНР

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Фото © Pixabay

Хакеры атакуют сайт управления народной милиции Донецкой Народной Республики. Начальник пресс-службы ведомства Даниил Безсонов пояснил, что это произошло после заявления о подготовке Киевом масштабного наступления в Донбассе.

В милиции ДНР заявили, что кибератака осуществлялась с прибалтийских и украинских IP-адресов.

— В настоящее время принимаются меры по восстановлению работы сайта, — заявил Безсонов.

В управлении народной милиции ранее заявили, что на юге Донецкой области скопилось более 12 тысяч украинских силовиков и 90 единиц военной техники.

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