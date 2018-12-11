Во Владивостоке многодетные семьи освободили от налога на недвижимость

Начиная с 2015 года соответствующую льготу получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Во Владивостоке многодетные семьи освободили от уплаты налога на имущество на один объект недвижимости. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, документ разработан с целью стимулирования рождаемости и оказания поддержки многодетным семьям.

Начиная с 2015 года во Владивостоке на тех же условиях освобождены от уплаты налога также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Приморья Олега Кожемяко о переносе столицы Дальнего Востока во Владивосток. Как сообщил пресс-секретарь президента, перенос будет оформлен поручением главы государства.